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Erzincan'da Kaçakçılık Operasyonu: 5.120.000 Dal Makaron Ele Geçirildi

Erzincan'da Kaçakçılık Operasyonu: 5.120.000 Dal Makaron Ele Geçirildi
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Erzincan'da gerçekleştirilen operasyonda, 5.120.000 dal kaçak boş makaron ele geçirildi. İki şahıs hakkında adli işlem yapıldı.

Erzincan'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada 5.120.000 dal kaçak boş makaron ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince; İl genelinde 5607 SKM suçunun önlenmesi, faillerin tespiti, şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacı ile yapılan çalışmalar çerçevesinde V.Y. ve A.K. isimli şahısların işletmiş olduğu tütün ticareti üzerine faaliyet gösteren iş yerine yapılan operasyonda 512 koli içerisinde 5.120.000 dal gümrük kaçağı boş makaron ele geçirildi.

A.K., isimli şahsa adli kontrol tedbiri uygulanırken, V.Y. isimli şahıs tutuklanarak ceza evine gönderildi. - ERZİNCAN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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