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Erzincan'da Kaçak Ürün Operasyonu: Çok Sayıda Malzeme Ele Geçirildi

Erzincan'da Kaçak Ürün Operasyonu: Çok Sayıda Malzeme Ele Geçirildi
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Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü, kaçakçılık ile mücadele kapsamında düzenlediği operasyonda çok sayıda kaçak ürün ele geçirdi. 4 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personelince yapılan çalışmalar neticesinde Erzincan'da kaçak yollarla geldiği tespit edilen çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi.

Ekiplerce 12 adet koli içinde yapılan aramada; 20 adet 216 parça lokma takımı, 5 adet 128 parça lokma takımı, 20 adet 7'li tornavida seti, 20 adet 7'li anahtar seti, 4 adet 23'li anahtar seti, 6 adet 20'li anahtar seti ele geçirildi.

R.E., U.E., H.B. ile N.A isimli şüpheli şahıslar hakkında adli tahkikat başlatıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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