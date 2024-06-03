Erzincan'da Kaçak Ürün Operasyonu

Erzincan'ın İliç ilçesinde polis ekiplerince yapılan operasyonlarda kaçak ürünler ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İliç İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince yapılan ortak çalışmalarda, İliç ilçe merkezinde kaçak tütün mamülleri satışı yapan 2 iş yeri, 1 araç, 1 ikamet ve depo olarak kullanılan müştemilatlarında yapılan eş zamanlı aramalarda; 150 adet puro, 123 adet elektronik sigara likiti, 76.040 dal bandrolsüz içi doldurulmuş makaron, 13.400 dal bandrolsüz boş makaron, 54 kg açık kıyılmış tütün, 8.7 kg açık nargile tütünü, 500 gram pipo tütünü, 17 paket 200 gramlık kutu nargile melası, 253 paket 35 gramlık kutu nargile melası, 24 paket 400 gramlık toplam 9.6 kg kaçak çay ele geçirildi.

Kaçak ürünlerin yaklaşık piyasa değerinin 500 bin TL olduğu kaydedildi. E.G. ve G.G. isimli şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı. - ERZİNCAN