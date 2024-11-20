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Erzincan'da Kaçak Tütün ve Sigara Operasyonu: 17 Bin Makaron Ele Geçirildi

Erzincan'da Kaçak Tütün ve Sigara Operasyonu: 17 Bin Makaron Ele Geçirildi
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Erzincan'da KOM ekipleri, yaptıkları operasyon sonucunda 17 bin 460 doldurulmuş makaron, 18 bin boş makaron, 16 kilo kıyılmış açık tütün ve 946 paket bandrolsüz sigara ele geçirdi. Üç şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Erzincan'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerinin yaptığı çalışmalarla 17 bin 460 adet doldurulmuş makaron, 18 bin adet boş makaron, 16 kilo kıyılmış açık tütün, 946 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Erzincan genelinde "5607 sayılı Kaçakçılık Suçunun Önlenmesi, Faillerin Tespiti, Şüphelilerin Yakalanması ve Suç Unsurlarının Ele Geçirilmesi" amacı ile yapılan çalışmalarda tütün mamulleri satışı yapan 3 iş yeri ve müştemilatlarında eş zamanlı olarak yapılan aramalarda; 17 bin 460 adet doldurulmuş makaron, 18 bin adet boş makaron, 16 kilo kıyılmış açık tütün, 946 paket farklı markalarda bandrolsüz sigara ele geçirildi.

Yakalanan şüpheliler O.K, C.T ve S.E.S isimli şahıslar hakkında adli makamlarca tahkikat başlatıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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