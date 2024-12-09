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Erzincan'da Kaçak Tütün Ticareti Operasyonu

Erzincan'da Kaçak Tütün Ticareti Operasyonu
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Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak tütün ticareti yapan iki şahsı yakaladı ve 6 milyon 120 bin TL değerinde kaçak tütün ve sigara ele geçirdi.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, kaçak tütün ticareti yaptığı tespit edilen Ö.M. ve Z.K. isimli şüpheli şahıslar yakalandı.

Ekiplerce, Ö.M. ve Z.K. isimli şüpheli şahısların kullanımında olan 1 depo ve 1 araçta yapılan aramada; gümrüklenmiş piyasa değeri yaklaşık 6 milyon 120 bin TL olan 2 ton 550 kg kıyılmış tütün, 125 paket kaçak sigara, 5 bin adet kilitli şeffaf makaron poşeti ele geçirildi.

Ö.M. ve Z.K. isimli şahıslar hakkında adli tahkikat başlatıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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