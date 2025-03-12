Erzincan'da Kaçak Tütün Operasyonu: 450 kg Kıyılmış Tütün Ele Geçirildi

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personelince yapılan çalışmalar neticesinde, şüpheli bir araçta yapılan aramada; 90 adet şeffaf poşet içerisinde toplam 450 kg kıyılmış tütün ele geçirildi.

Araç sürücüsü Z.D. isimli şahsa 58 bin 595 TL idari para cezası uygulandı. - ERZİNCAN