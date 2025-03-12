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Erzincan'da Kaçak Tütün Operasyonu: 450 kg Kıyılmış Tütün Ele Geçirildi

Erzincan'da Kaçak Tütün Operasyonu: 450 kg Kıyılmış Tütün Ele Geçirildi
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Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında yaptığı bir operasyonda şüpheli bir araçta 450 kg kıyılmış tütün ele geçirdi. Araç sürücüsüne de idari para cezası kesildi.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personelince yapılan çalışmalar neticesinde, şüpheli bir araçta yapılan aramada; 90 adet şeffaf poşet içerisinde toplam 450 kg kıyılmış tütün ele geçirildi.

Araç sürücüsü Z.D. isimli şahsa 58 bin 595 TL idari para cezası uygulandı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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