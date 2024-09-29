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Erzincan'da Kaçak Tütün Operasyonu

Erzincan'da Kaçak Tütün Operasyonu
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Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda, kaçak tütün mamulleri ele geçirildi. Toplamda 7060 dal doldurulmuş makaron ve 644 paket kaçak sigara bulundu.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda kaçak tütün mamulleri ele geçirildi.

Yapılan çalışmada, 7060 dal doldurulmuş makaron, 644 paket kaçak sigara, 2.8 kilo açık kıyılmış tütün, 58 paket toplam 6900 gram mükerrer bandrollü tütün ele geçirildi.

Şüpheli G.G. hakkında 5607 SKM suçu kapsamında tahkikat başlatıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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