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Erzincan'da Kaçak Sigara ve Tütün Operasyonu

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Erzincan'da yapılan operasyonda 3 bin 900 paket kaçak sigara ve 240 paket kaçak tütün ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.

Erzincan'da 3 bin 900 paket kaçak sigara ve 240 paket kaçak tütün ile yakalanan bir şüpheli gözaltına alındı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, il genelinde 5607 SKM suçunun önlenmesi, faillerin tespiti, şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacı ile yapılan çalışmalar neticesinde, Erzurum - Erzincan karayolu üzerinde bulunan polis uygulama noktasında durdurulan bir araçta çay ve tütün dedektör köpeği "Hera" marifetiyle yapılan kontrollerde gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen toplam 3 bin 900 paket sigara ve 240 paket tütün ele geçirildi.

Kaçak sigaralarla birlikte yakalanarak gözaltına alınan M.Ö. ise adliyeye sevk edildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Erzincan Gözaltı Suç Kaçakçılık 3.Sayfa Güncel Haberler

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