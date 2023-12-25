Erzincan'da Kaçak Sigara ve Tütün Ele Geçirildi

Erzincan'da kaçak sigara ve bir miktar tütün ele geçirilerek 3 şüpheli yakalandı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde 5607 SKM suçunun önlenmesi, faillerin tespiti, şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacı ile yapılan çalışmalar neticesinde;

3 işyeri ve eklentisinde yapılan aramada; 7 bin 820 adet (dal) içine tütün doldurulmuş makaron, 7 adet elektronik sigara likiti, 1 adet elektronik sigara, 101 adet 50 gramlık nargile tütünü, 28 paket sigara ve 10,5 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Bu operasyonda yakalanan şüpheli U.G., K.A. ve M.Y. isimli şahıslar ve ele geçirilen malzemeler hakkında ilgili tahkikat sürüyor.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Kaçakçılık ile mücadele kapsamında vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği, kamu düzeninin sağlanması amacıyla ilimizde kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir" denildi. - ERZİNCAN