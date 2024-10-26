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Erzincan'da Kaçak Sigara ve Telefon Operasyonu: 60 Bin TL Değerinde Ele Geçirildi

Erzincan'da Kaçak Sigara ve Telefon Operasyonu: 60 Bin TL Değerinde Ele Geçirildi
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Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü, yapılan operasyonla 60 bin TL değerinde kaçak sigara ve cep telefonları ele geçirirken, üç şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçak sigara ile yurt dışı (kaçak) telefon satışı yapabilecek iş yeri ve şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda 60 bin değerinde kaçak telefon ve sigara ele geçirildi.

Ekiplerin 1 şahsın çantası ile 2 şahsa ait işyeri ve müştemilatında yapılan aramalarda; 3 adet yurt dışı (kaçak) cep telefonu, bin 500 dal doldurulmuş makaron, 400 paket kaçak sigara ele geçirilirken şüpheli Z.K., A.A. ve Ü.K. isimli şahıslar hakkında tahkikat başlatıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kaçakçılık Güvenlik Politika erzincan 3-sayfa Ekonomi Hukuk

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