Erzincan'da Kaçak Nargile Tütünü Operasyonu

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personelince; kaçak malzeme tespit edilen şüpheli S.P. isimli şahıs yakalandı.

Yapılan aramada tespit edilen 6 adet koli içerisinde 500 gramlık 180 paket halinde toplam 90 kg "Bandrolsüz Nargile Tütünü" ele geçirildi. Yakalanan malzemelerin gümrüklenmiş piyasa değerinin 200 bin TL olduğu belirtildi.

Yakalanan S.P. isimli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - ERZİNCAN