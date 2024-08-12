Erzincan'da Kaçak İçki Operasyonu: 28 Şişe Ele Geçirildi

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğümüz Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda 28 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Erzincan'da kaçak-sahte alkollü içki ve yasadışı içki imalatında kullanılan başta etil alkol olmak üzere ürünlerin ticaretinin engellenmesi ve söz konusu ürünlerin toplum nezdinde ulaşılabilirliğinin azaltılması, ülke ekonomisine zarar veren ve halk sağlığını olumsuz yönde etkileyen kaçakçılık suçlarının önlenmesi, faillerin tespiti, şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacıyla yapılan çalışmalar neticesinde, İ.A ve T.A isimli şahısların aracında yapılan aramada 28 şişe kaçak içki ele geçirildi.

İ.A ve T.A isimli şüpheli şahıslar hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Suç ve suçlularla etkin mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir." ifadelerine yer verildi. - ERZİNCAN