Erzincan'da Kaçak Cep Telefonu Satışına Operasyon

Erzincan'da kaçak cep telefonu satışı yaptığı tespit edilen A.D. isimli şahıs Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personelince yapılan operasyonla yakalandı.

A.D. isimli şahsın kullanımında olan işyeri ve ikametinde yapılan aramada, "5 Adet Gümrük Kaçağı Cep Telefonu, 6 Adet Gümrük Kaçağı Kulaklık" ele geçirildi.

Şüpheli A.D. isimli şahıs hakkında adli tahkikat başlatıldı. - ERZİNCAN