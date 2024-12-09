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Erzincan'da Kaçak Cep Telefonu Satışına Operasyon

Erzincan'da Kaçak Cep Telefonu Satışına Operasyon
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Erzincan'da kaçak cep telefonu satışı yapan A.D. gözaltına alındı. Yapılan operasyonda 5 adet gümrük kaçağı cep telefonu ve 6 adet gümrük kaçağı kulaklık ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Erzincan'da kaçak cep telefonu satışı yaptığı tespit edilen A.D. isimli şahıs Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personelince yapılan operasyonla yakalandı.

A.D. isimli şahsın kullanımında olan işyeri ve ikametinde yapılan aramada, "5 Adet Gümrük Kaçağı Cep Telefonu, 6 Adet Gümrük Kaçağı Kulaklık" ele geçirildi.

Şüpheli A.D. isimli şahıs hakkında adli tahkikat başlatıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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