Erzincan'da Kaçak Avcılara Rekor Para Cezası

Erzincan'da nesli tükenme tehlikesi altında olan türleri avlayan ve sosyal medya hesaplarından paylaşan 5 kaçak avcıya toplamda 5 milyon 207 bin 178 TL rekor para cezası kesildi.

Erzincan'da yaban keçisi avlayan 5 kişiye 5 milyon 207 bin 178 TL rekor para cezası

Kaçak avcılara Türkiye'de şuana kadar görülmüş en yüksek rekor para cezası kesildi

ERZİNCAN - Erzincan'da nesli tükenme tehlikesi altında olan türlerin kırmızı listesinde bulunan ve avlanması yasak olan 18 dağ keçisi, 4 çengel boynuzlu dağ keçisi (şamua), 1 boz ayı ve 1 Anadolu koyunu vurdukları paylaştıkları sosyal medya hesaplarından tespit edilen 5 kaçak avcıya toplamda 5 milyon 207 bin 178 TL rekor para cezası kesildi.

Erzincan'da kaçak avcılara rekor ceza kesildi. DKMP Erzincan İl Şube Müdürlüğü ve jandarma ekipleri birlikte gerçekleştirilen koruma kontrol faaliyetlerinde, takibe alınan 5 şahsın, yasa dışı kaçak avcılık yaptıklarına dair delillere ulaşılması üzerine, ilgili kişilere toplamda 5 milyon 207 bin 178 TL para cezası uygulanarak yasal işlemler başlatıldı.

Kaçak avcılara kesilen cezanın Türkiye'de şuana kadar görülmüş en yüksek rekor para cezası olduğu kaydedildi.