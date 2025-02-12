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Erzincan'da Jandarmadan Ocak 2025 Faaliyet Raporu: 127 Olay Aydınlatıldı

Erzincan'da Jandarmadan Ocak 2025 Faaliyet Raporu: 127 Olay Aydınlatıldı
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Erzincan İl Jandarma Komutanlığı, Ocak 2025'te 127 asayiş, trafik, siber, kaçakçılık ve terör olayını aydınlattığını açıkladı. 62 bin 678 şahıs ve 23 bin 350 araç sorgulandı, 993.605 TL ceza uygulandı ve çeşitli yasadışı materyaller ele geçirildi.

Erzincan İl Jandarma Komutanlığınca 2025 yılı Ocak ayı faaliyetleri açıklandı.

Erzincan İl Jandarma Komutanlığınca, Ocak 2025 ayında icra edilen asayiş, Trafik, siber, kaçakçılık ve terör faaliyetleri kapsamında; 38 asayiş, 2 kabahat, 58 takibi gereken, 21 kaçakçılık, 7 siber ve 1 terör olayı olmak üzere toplam 127 olay meydana gelirken bu olayların 126'ı yüzde 99'u aydınlatıldı.

İcra edilen asayiş faaliyeti ve uygulamalarında; 62 bin 678 şahıs ile 23 bin 350 aracın sorgulaması yapılarak, 232 aranan şahıs, 12 aranan araç yakalandı ve kayıp olarak aranan 7 şahıs bulundu.

İcra edilen asayiş faaliyetleri neticesinde 1 av tüfeği ve 1 adet bıçak ele geçirildi. Ay içerisinde 1 sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapan şahıs hakkında adli işlem yapılarak adli kontrol ile serbest bırakıldı.

Ay içerisinde icra edilen trafik uygulamalarında; 23 bin 810 araç kontrol edilerek, 25 bin 234 şahıs sorgulaması yapıldı, 255 araç ve şahıs hakkında toplam 993.605,00 TL cezai işlem uygulandı. 10 aranan araç, 5 aranan şahıs yakalandı, 10 alkollü araç kullanan sürücünün, sürücü belgesi geri alınarak 42 araç trafikten men edildi.

İcra edilen siber faaliyetleri neticesinde; 85 adet sosyal medya hesabı üzerinde yapılan çalışmalarda 34 adet suç tespit edilen hesap/şahıs hakkında işlem yapıldı, 10 adet müstehcen içerikli, 19 adet terör örgütü propagandası ve 379 adet yasadışı bahis içerikli paylaşımların olduğu toplam 408 internet sitesinin erişime engellenmesi sağlandı.

İcra edilen 21 uyuşturucu, kaçakçılık ve organize suçlara yönelik faaliyet/operasyonlarda, 25 şahıs hakkında adli işlem yapılarak ifadelerinin alınmasına müteakip serbest bırakıldı.

İcra edilen operasyonlar sonucunda 1 gram esrar, 10 gram kenevir tohumu, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet hassas terazi, 1 adet esrar maddesi elemekte kullanılan elek, 4 adet cep telefonu ve 1 adet flash bellek ele geçirildi.

Kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik diğer faaliyetlerde ise 200 ml. kaçak alkol (yeşil peri) ve 18 bin 700 adet dolu makaron ele geçirildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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