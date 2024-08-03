Erzincan'da Jandarma Operasyonları Sonuç Verdi

Erzincan İl Jandarma Komutanlığınca, Temmuz 2024 ayında icra edilen asayiş, Trafik, siber, kaçakçılık ve terör faaliyetleri kapsamında; 146 asayiş, 6 kabahat, 101 takibi gereken, 13 kaçakçılık ve 8 siber olayı olmak üzere toplam 274 olay meydana gelirken bu olayların 269'u, yüzde 98'si aydınlatıldı.

İcra edilen asayiş faaliyeti ve uygulamalarında; 68 bin 272 şahıs ile 14 bin 546 aracın sorgulaması yapılarak, 302 aranan şahıs ve kayıp olarak aranan 4 şahıs bulundu.

İcra edilen asayiş faaliyetleri neticesinde 1 adet kaleşnikof tüfek, 3 adet av tüfeği, 12 adet dinamit lokumu, 120 kilogram amonyum nitrat ve 1 adet delici / kesici suç aleti ele geçirildi.

Ay içerisinde icra edilen trafik uygulamalarında; 10 bin 75 araç kontrol edilerek, 4 bin 452 şahıs sorgulaması yapıldı, 418 araç ve şahıs hakkında toplam 1.213.643 TL cezai işlem uygulandı, 7 aranan araç, 3 aranan şahıs yakalanarak, 5 alkollü araç kullanan sürücünün, sürücü belgesi geri alındı ve 70 araç trafikten men edildi.

İcra edilen siber faaliyetleri neticesinde; 36 adet sosyal medya hesabı üzerinde yapılan çalışmalarda 8 adet suç tespit edilen hesap/şahıs hakkında işlem yapılarak, 5 adet müstehcen içerikli ve 178 adet yasadışı bahis içerikli paylaşımların olduğu toplam 183 internet sitesinin erişime engellenmesi sağlandı.

İcra edilen 13 uyuşturucu, kaçakçılık ve organize suçlara yönelik faaliyet/operasyonlarda, 13 şahıs hakkında işlem yapılarak 1 şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

İcra edilen operasyonlar sonucunda 50 gram kubar esrar, 122 gram metamfetamin, 3 adet ayrıca hap ve 51 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik diğer faaliyetlerde ise 5 litre bandrolsüz alkol ve 1 adet detektör ele geçirildi. - ERZİNCAN