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Erzincan'da Jandarma Ekipleri Okula Gitmeyen Çocuklara Yardım Etti

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Erzincan'da jandarma ekipleri, köyde yaşayan 2 kız çocuğunun okula gitmeleri için kayıtlarını yaptırdı. Ayrıca mevsimlik çocuk işçiliğinin önlenmesi ve ailelerin bilgilendirilmesi amacıyla jandarma çocuk dergisi dağıtıldı.

Erzincan'da jandarma ekipleri köyde yaşayan çocuklara şefkat eli uzattı. Okula gönderilmeyen 2 kız çocuğun okula gitmeleri için kayıtları yaptırıldı.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından mevsimlik çocuk işçiliğinin önlenmesi ve ailelerinin bilgilendirilmesi kapsamında; Üzümlü İlçe Jandarma Komutanlığı Tanyeri Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan çocuklara jandarma çocuk dergisi dağıtılarak aileleri ile görüşme sağlandı.

Okula gönderilmeleri yönünde 2 kız çocuğunun kayıt işlemleri ile ilgili Halk Eğitim Merkezi ile görüşme sağlanarak kayıtları yaptırıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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