Erzincan'da İtfaiye Ekipleri Mahsur Kalan Kediyi Kurtardı
Erzincan'ın Geçit Mahallesi'nde, balkondan binanın sundurmasına atlayan bir kedi mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri, kediyi kurtararak sahibine teslim etti.
Erzincan'da binanın sundurmasında mahsur kalan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Geçit Mahallesinde akşam saatlerinde balkondan binanın sundurmasına atlayan sahipli kedi, burada mahsur kaldı. Durumun fark edilmesi üzerine itfaiyeden yardım istendi. İtfaiye ekipleri mahsur kalan kediyi kurtararak sahibine teslim etti. - ERZİNCAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa