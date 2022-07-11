Erzincan'da işlek caddede çıkan yangın korkuttu

Erzincan'ın en işlek caddelerinden olan Ordu Caddesi üzerinde bulunan boş inşaat alanda çıkan yangın çevrede paniğe neden olurken itfaiyenin kısa süreli müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Olay, Erzincan Merkez Ordu Caddesi üzerinde bulunan boş bir inşaat alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen sebepten dolayı inşaatın çevresinde bulunan otlar ve atık malzemeler bir anda alev aldı. Rüzgarın da hafif hafif esmesiyle büyüyen yangın çevrede ki vatandaşlarda paniğe neden oldu. Vatandaşların durumu itfaiye ekiplerine bildirmesi üzerine kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına müdahale ederek büyümeden söndürdü. İşlek cadde üzerinde olması ve çevresinde ki lokantaların, kafelerin dolu olması vatandaşları korkuttu. Yangın sonrası inşaat alanında maddi hasar meydana gelirken, herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı. - ERZİNCAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa