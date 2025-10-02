Haberler

Erzincan'da İşçiler Çatıya Çıktı, Kriz Ödeme ile Çözüldü

Erzincan'da İşçiler Çatıya Çıktı, Kriz Ödeme ile Çözüldü
Erzincan'da inşaat işçileri, alacaklarını almadıkları için çatıya çıkarak eylem yaptı. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, işçilerin alacakları kısa süre içinde ödenerek eylem sona erdi.

Erzincan'da alacaklarını alamayan işçiler çatıya çıktı. Kriz ödeme ile çözüldü.

Erzincan'da yapımı devam eden Emniyet Müdürlüğü hizmet binası inşaatında çalışan üç işçi, müteahhit taşeron firmasının yevmiyelerini vermediği gerekçesiyle inşaatın çatısına çıkarak eylem yaptı. Alacaklarının ödenmesini talep eden işçiler alacakları hesaplarına yatmadan aşağı inmeyeceklerini ve aksi takdirde aşağı atlayacaklarını ifade ederek seslerini duyurmaya çalıştılar.

Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, işçiler ödemelerin yapılmasını beklediler.

Ekiplerin taşeron firmayla yaptığı görüşme sonucu işçilerin alacakları hesaplarına yattı ve eylem sona erdi. - ERZİNCAN

