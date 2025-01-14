Erzincan'da İnternet Kafelerde Çocuk Denetimi
Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde, 33 şahıs sorgulanırken, 12 yaşından küçük bir çocuğun internet kafe işletmesinde bulunması nedeniyle işletme sahibine tutanak tanzim edildi.
Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü personelince; 33 şahsın sorgusu yapıldı, 3 internet cafe, 3 playstation salonu, 2 bilardo salonu kontrol edildi.
Bir internet kafe işletmesinde 12 yaşını doldurmamış bir çocuğun tespiti üzerine "İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıları Hakkında Yönetmeliğin" 9/a maddesince "12 yaşından küçükler, ancak yanlarında veli veya vasileriyle işyerlerine girebilirler." işletme sahibine gerekli bilgilendirmeler yapılarak tutanak tanzim edildi. - ERZİNCAN