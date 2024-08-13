Erzincan'da İnşaat İşçisi İş Kazasında Hayatını Kaybetti

Erzincan'da meydana gelen iş kazasında inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti.

Olay, bugün saat 12. 00 sıralarında Erzincan merkez Kazım Karabekir Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, inşaat işçisi çalışma yaparken inşaatın üst katından dengesini kaybederek yere düştü. Ağır yaralı olarak Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan işçi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İşçinin kimlik tespiti için çalışma başlatıldı.

Polis ve olay yeri inceleme ekipleri olayın meydana geldiği inşaatta incelemede bulundu. Cumhuriyet savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. - ERZİNCAN