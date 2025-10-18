Erzincan'da İki Tır Çarpıştı: İki Sürücü Yaralandı

Erzincan'da iki tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında iki sürücü yaralandı.

Kaza, Erzincan- Sivas kara yolu Kırkgöz Deresi mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kontrolden çıkan çim yüklü tır ile seyir halindeki diğer bir tır çarpışarak yoldan çıktı. Kazada tır sürücüleri yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle karayolunda trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, tırlar vinç yardımıyla kaldırılması sonrasında yol tamamen trafiğe açıldı. - ERZİNCAN