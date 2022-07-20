Erzincan'da iki aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı - Haberler

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Erzincan'da iki aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Erzincan'da iki aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

Erzincan'da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Erzincan'da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Erzincan Merkez Tekin Civaş Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.E.'nin idaresindeki 24 AAG 596 plakalı cip ile M.E.Ü.'nün kullandığı 24 DS 030 plakalı otomobil çarpıştı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için çalışma gerçekleştirdi. Yolda kazadan mütevellit trafikte aksamalar meydana gelse de ekiplerin kısa süren çalışması sonucu araçlar yoldan kaldırıldı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan sürücüler, E.U. ve 2 yaşındaki Y.E.Ü. yaralanarak ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili tahkikat başlatılırken yaralıların birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. - ERZİNCAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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