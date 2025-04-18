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Erzincan'da Huzur ve Güven Uygulaması: Bin 951 Kişi ve 229 Araç Denetlendi

Erzincan'da Huzur ve Güven Uygulaması: Bin 951 Kişi ve 229 Araç Denetlendi
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Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü, gerçekleştirdiği huzur ve güven uygulamasında 20 ekip ve 172 personel ile birlikte bin 951 şahıs ve 229 aracın denetimini yaptı; umuma açık işyerlerinde ise olumsuz bir durumda karşılaşılmadı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü, gerçekleştirdiği huzur ve güven uygulamasında 20 ekip ve 172 personel ile bin 951 şahıs ve 229 araç denetlendi.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 17 Ağustos 2024 tarihinde huzur ve güven uygulaması gerçekleştirdi. Erzincan genelinde yapılan denetimlerde 20 ekip ve 172 personel görev alırken, toplamda bin 951 şahıs ve 229 araç üzerinde kontrol yapıldı. 10.00-12.00, 14.00-16.00 ve 20.00-22.00 saatleri arasında yapılan uygulamada, ayrıca 5 umuma açık işyeri denetlenirken herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı. - ERZİNCAN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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