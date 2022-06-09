Erzincan'da huzur uygulaması yapıldı - Haberler

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Erzincan'da huzur uygulaması yapıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Erzincan'da huzur uygulaması yapıldı

Erzincan'da Geçit mevkii Munzur Mahallesi 1400 konutun bulunduğu TOKİ konutlarında; asayiş, terör, kaçakçılık, güvenlik, narkotik ve trafik polislerinin katılımıyla huzur uygulaması yapıldı.

Erzincan'da Geçit mevkii Munzur Mahallesi 1400 konutun bulunduğu TOKİ konutlarında; asayiş, terör, kaçakçılık, güvenlik, narkotik ve trafik polislerinin katılımıyla huzur uygulaması yapıldı.

Genel asayişin ve kamu düzeninin devamının sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının sağlanması, her zaman ve her yerde güvenlik güçlerimizin varlığını vatandaşa hissettirerek alanda görünür olması, suç işleme amacındakilerinin caydırılması, aranan şahısların yakalanması varsa suç delillerinin ele geçirilmesi amacıyla: Geçit mevkii Munzur Mahallesi 1400 konutun bulunduğu TOKİ konutlarında; asayiş, terör, kaçakçılık, güvenlik, narkotik ve trafik polislerinin katıldığı bir uygulama gerçekleştirildi.

Uygulamada 97 şahıs ve 23 araç sorgulanarak, yapılan denetimlerde 3 araca muayenesiz trafiğe çıkmaktan idari işlem uygulandı. - ERZİNCAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Narkotik Erzincan 3. Sayfa Haberler

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