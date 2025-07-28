Erzincan'da Huzur Uygulaması Gerçekleştirildi

Erzincan'da Huzur Uygulaması Gerçekleştirildi
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Erzincan'da 14 ekip ve 46 polis ile düzenlenen 'Huzur 24 Uygulaması' kapsamında 193 şahıs sorgulanıp, 14 umuma açık işyeri denetlendi. Uygulama sonucunda olumsuz bir duruma rastlanmadı.

Erzincan'da 14 ekip, 46 polisin katılımıyla huzur uygulaması gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde il merkezinde 14 ekip ve 46 polisin katılımıyla yapılan "Erzincan Huzur 24 Uygulaması" kapsamında; 193 şahıs sorgulanarak 14 umuma açık işyeri denetlendi.

Uygulamada herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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