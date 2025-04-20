Erzincan'da Huzur Uygulaması Gerçekleştirildi

Erzincan'da polis ekiplerince huzur uygulaması gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği koordinesinde il merkezinde 12 ekip 48 personel ile huzur uygulaması yapıldı.

Uygulamada; Erzincan Merkezde faaliyet gösteren toplam 12 umuma açık yer ve mekan denetlenerek 1 işletmede "Mesul Müdür Belgesi" ve "Canlı Müzik Sunum Belgesi" olmadığı tespit edildi. İşyerine gerekli tutanaklar tanzim edildi.

Yapılan uygulama kapsamında il genelinde 163 şahsın GBT kontrolü yapılırken herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı. - ERZİNCAN