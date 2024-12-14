Erzincan'da Huzur Uygulaması Gerçekleştirildi
Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü, il merkezinde 'Huzur Erzincan-24' uygulaması ile 12 ekip ve 48 personel ile 18 konaklama tesisini denetledi. 6 işletmeye idari yaptırım uygulandı, ancak olumsuz bir duruma rastlanmadı.
Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde il merkezinde 12 ekip 48 personelin katılımıyla "Huzur Erzincan-24" uygulaması gerçekleştirildi.
Uygulama kapsamında; kent merkezinde faaliyet gösteren 18 konaklama tesisi denetlendi.
6 işletmeye yapılan denetim kapsamında gerekli idari yaptırımlar uygulanarak tutanaklar tanzim edildi. Yapılan denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı. - ERZİNCAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa