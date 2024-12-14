Erzincan'da Huzur Uygulaması Gerçekleştirildi

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde il merkezinde 12 ekip 48 personelin katılımıyla "Huzur Erzincan-24" uygulaması gerçekleştirildi.

Uygulama kapsamında; kent merkezinde faaliyet gösteren 18 konaklama tesisi denetlendi.

6 işletmeye yapılan denetim kapsamında gerekli idari yaptırımlar uygulanarak tutanaklar tanzim edildi. Yapılan denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı. - ERZİNCAN