Erzincan'da Huzur Uygulaması: 84 Ekip ve 116 Polis Katıldı

Erzincan'da Huzur Uygulaması: 84 Ekip ve 116 Polis Katıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan'da gerçekleştirilen Huzur Türkiye Uygulaması kapsamında, 84 ekip ve 116 polis ile bin 621 şahıs ve 276 araç sorgulandı. 63 umuma açık işyeri denetlendi ve uygulama sırasında herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Erzincan'da 84 ekip, 116 polisin katılımıyla huzur uygulaması gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde il merkezinde 84 ekip ve 116 polisin katılımıyla yapılan "Huzur Türkiye Uygulaması" kapsamında; Bin 621 şahıs, 276 araç sorgulanarak63 umuma açık işyeri denetlendi.

Uygulamada herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Bakan Mehmet Şimşek zam genelgesini imzaladı

Milyonları ilgilendiriyor! Bakan Şimşek zam genelgesini imzaladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump'tan Putin'i kızdıracak Ukrayna kararı: Daha fazla silah göndereceğiz

Savaş ilanı gibi rest! Trump'tan Putin'i çıldırtacak karar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.