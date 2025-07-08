Erzincan'da Huzur Uygulaması: 84 Ekip ve 116 Polis Katıldı
Erzincan'da gerçekleştirilen Huzur Türkiye Uygulaması kapsamında, 84 ekip ve 116 polis ile bin 621 şahıs ve 276 araç sorgulandı. 63 umuma açık işyeri denetlendi ve uygulama sırasında herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.
Erzincan'da 84 ekip, 116 polisin katılımıyla huzur uygulaması gerçekleştirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde il merkezinde 84 ekip ve 116 polisin katılımıyla yapılan "Huzur Türkiye Uygulaması" kapsamında; Bin 621 şahıs, 276 araç sorgulanarak63 umuma açık işyeri denetlendi.
Uygulamada herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı. - ERZİNCAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa