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Erzincan'da Huzur Uygulaması: 31 İşletme Denetlendi

Erzincan'da Huzur Uygulaması: 31 İşletme Denetlendi
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Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü, 'Huzur Erzincan-24' uygulaması kapsamında 30 ekip ve 105 personelle il merkezinde 31 işletme denetledi. Yapılan denetimlerde çeşitli idari yaptırımlar uygulandı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde il merkezinde 30 ekip 105 personelin katılımıyla "Huzur Erzincan-24" uygulaması gerçekleştirildi.

Uygulama kapsamında; Halitpaşa Caddesi, 13 Şubat Caddesi, Kırklar Caddesi, Ordu Caddesi, Karaağaç Mahallesi ve Ulalar mevkiinde faaliyet gösteren toplam 31 umuma açık işletme denetlendi.

10 işletmeye yapılan denetimler kapsamında; 5 iş yerine kapalı alanda sigara içilmesi, 2 iş yerine sigara içilmez levhasının bulundurmamak, 2 iş yerine sigortasız işçi çalıştırmak, 1 iş yerine ruhsatsız faaliyet göstermek, 2 iş yerine mesul müdür bulundurmamak, 1 iş yerine vergi levhası ibraz edememek hususlarından gerekli idari yaptırımlar uygulanarak tutanaklar tanzim edildi. Denetim yapılan işyerlerinde 660 şahsın GBT kontrolü yapılarak,1 şahsa kapalı alanda tütün mamulü tüketmekten 977 TL idari para cezası uygulandı ve 1 yoklama kaçağı olduğu tespit edilen şahsa tebliğ yapıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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