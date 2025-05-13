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Erzincan'da Huzur Uygulaması: 16 Umuma Açık Yer Denetlendi

Erzincan'da Huzur Uygulaması: 16 Umuma Açık Yer Denetlendi
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Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen huzur uygulamasında 16 umuma açık mekan denetlendi, 322 şahsın GBT kontrolü yapıldı ve herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmadı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği koordinesinde il merkezinde 16 ekip 48 polisin katılımıyla huzur uygulaması yapıldı.

Uygulama kapsamında; Erzincan merkezde faaliyet gösteren toplam 16 umuma açık yer ve mekan denetlendi. Yapılan uygulama kapsamında il genelinde 322 şahsın GBT kontrolü yapılırken herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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