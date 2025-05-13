Erzincan'da Huzur Uygulaması: 16 Umuma Açık Yer Denetlendi

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği koordinesinde il merkezinde 16 ekip 48 polisin katılımıyla huzur uygulaması yapıldı.

Uygulama kapsamında; Erzincan merkezde faaliyet gösteren toplam 16 umuma açık yer ve mekan denetlendi. Yapılan uygulama kapsamında il genelinde 322 şahsın GBT kontrolü yapılırken herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. - ERZİNCAN