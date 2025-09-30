Erzincan'da Huzur Uygulaması: 1 İşletme Ruhsatsız Çalışırken 266 Şahıs Sorgulandı
Erzincan'da düzenlenen 'Huzur 24 Uygulaması' ile 16 ekip ve 50 polis, 266 şahsı sorguladı, 15 işyeri denetlendi. 1 işletmenin ruhsatsız faaliyet gösterdiği tespit edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde il merkezinde 16 ekip ve 50 polisin katılımıyla yapılan "Erzincan Huzur 24 Uygulaması" kapsamında; 266 şahıs sorgulanarak 15 umuma açık işyeri denetlendi.
Uygulamada; 1 işletmenin ruhsatsız faaliyet gösterdiği tespit edilerek gerekli tutanaklar tanzim edildi. - ERZİNCAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa