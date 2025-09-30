Haberler

Erzincan'da Huzur Uygulaması: 1 İşletme Ruhsatsız Çalışırken 266 Şahıs Sorgulandı

Erzincan'da Huzur Uygulaması: 1 İşletme Ruhsatsız Çalışırken 266 Şahıs Sorgulandı
Erzincan'da düzenlenen 'Huzur 24 Uygulaması' ile 16 ekip ve 50 polis, 266 şahsı sorguladı, 15 işyeri denetlendi. 1 işletmenin ruhsatsız faaliyet gösterdiği tespit edildi.

Erzincan'da 16 ekip, 50 polisin katılımıyla huzur uygulaması gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde il merkezinde 16 ekip ve 50 polisin katılımıyla yapılan "Erzincan Huzur 24 Uygulaması" kapsamında; 266 şahıs sorgulanarak 15 umuma açık işyeri denetlendi.

Uygulamada; 1 işletmenin ruhsatsız faaliyet gösterdiği tespit edilerek gerekli tutanaklar tanzim edildi. - ERZİNCAN

