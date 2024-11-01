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Erzincan'da Huzur Uygulaması: 1 Gözaltı, 32.393 TL Ceza

Erzincan'da Huzur Uygulaması: 1 Gözaltı, 32.393 TL Ceza
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Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü, 17 ekip ve 60 personelle 'Huzur Erzincan 24' uygulamasını gerçekleştirdi. Uygulamada 266 şahıs ve 107 araç incelendi, ateşli silah ve bıçak bulunduran bir şahsa işlem yapıldı, ayrıca alkollü ve ehliyetsiz araç kullanmaktan bir kişiye 32.393 TL ceza kesildi.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde 17 ekip 60 personelin katılımıyla "Huzur Erzincan 24" uygulaması gerçekleştirildi.

Yapılan uygulamada; 266 şahıs ve 107 araç incelenerek, 1 şahsa 6136 Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna muhalefet suçundan işlem yapıldı. 1 şahsa alkollü ve ehliyetsiz araç kullanmaktan toplamda 32.393 TL idari para cezası yazılarak trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçunda adli tahkikat başlatıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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