Erzincan'da Huzur Uygulaması: 1 Gözaltı, 32.393 TL Ceza

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde 17 ekip 60 personelin katılımıyla "Huzur Erzincan 24" uygulaması gerçekleştirildi.

Yapılan uygulamada; 266 şahıs ve 107 araç incelenerek, 1 şahsa 6136 Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna muhalefet suçundan işlem yapıldı. 1 şahsa alkollü ve ehliyetsiz araç kullanmaktan toplamda 32.393 TL idari para cezası yazılarak trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçunda adli tahkikat başlatıldı. - ERZİNCAN