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Erzincan'da hırsızlık suçundan hükümlü firari yakalandı

12 Aralık 2023 08:30 Güncelleme: 08:32 Abone Ol

Erzincan'da hırsızlık suçundan 14 yıl hapis cezası bulunan bir cezaevi firarisi, polis tarafından yakalandı ve cezaevine teslim edildi.