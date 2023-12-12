Erzincan'da hırsızlık suçundan hükümlü firari yakalandı
Erzincan'da hırsızlık suçundan 14 yıl hapis cezası bulunan bir cezaevi firarisi, polis tarafından yakalandı ve cezaevine teslim edildi.
Erzincan'da hırsızlık suçundan hakkında 14 yıl hapis cezası bulunan cezaevi firarisi yakalandı.
Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce il genelinde aranan şahıslara karşı yapılan çalışmalar kapsamında; Erzincan İlamat ve İnfaz Bürosunca "Bina İçerisinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık 142/2.H.2" suçundan 14 kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi İ.K. isimli şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi. - ERZİNCAN