Erzincan'da hayvan barınağı, sosyal medyaya düşen görüntülerle gündem oldu

Erzincan'da kentin en işlek caddeleri üzerinde sürüler halinde gezinen ve zaman zaman da vatandaşları korkutan sokak köpekleri sorununa nihai çözüm bulunamazken, hayvan barınağında çekilen ve bugün sosyal medyada paylaşılan görüntüler hayvanseverlerin tepkisine neden oldu.

Erzincan'da kentin en işlek caddeleri üzerinde sürüler halinde gezinen ve zaman zaman da vatandaşları korkutan sokak köpekleri sorununa nihai çözüm bulunamazken, hayvan barınağında çekilen ve bugün sosyal medyada paylaşılan görüntüler hayvanseverlerin tepkisine neden oldu.

Sosyal medyaya düşen ve Erzincan'da bulunan hayvan barınağında çekildiği kesinlik kazanan cep telefonu görüntülerinde bazı yavru köpeklerin telef olduğu ve bazılarının leşlerinin de çuvala konulduğu görüldü. Görüntülerde onlarca yavru köpeğin de aç kaldığı gözlendi. Görüntülerin sosyal medyaya düşmesi üzerine konu gündem olurken, birçok hayvansever duruma tepki göstererek ilgili kurumları tweet yağmuruna tuttu. Konuya ilişkin sosyal medya üzerinden valilik kanalıyla, "Bahse konu durum ile ilgili olarak gerekli inceleme ve soruşturma başlatılmış olup, konu hassasiyetle takip edilmektedir" açıklaması yapıldı. Hayvan barınağından alınan bilgiye göre ise, bazı hayvanların hayvanlarda görülen gençlik hastalığından dolayı telef oldukları ve bu yüzden uygun yere gömülmesi için çuvala konulduğu öğrenildi.

Erzincan kent merkezinde de sürüler halinde gezinen başıboş sokak köpekleri zaman zaman tehlike saçıyor. Kentin en işlek caddelerinden Ordu Caddesi üzerinde kaldırımda toplanan sokak köpeklerini gören vatandaşların korkudan yollarını değiştirerek araç trafiğinin seyrettiği caddenin kenarından yola devam ettikleri kameraya yansıdı.

" Erzincan'da 2 bin sahipsiz hayvanın yaşayacağı barınak yapılıyor"

Erzincan'da sokak köpekleri sorunu geçtiğimiz yılda defalarca gündem olurken, Erzincan Belediyesince 23 Aralık 2023 tarihinde yapılan açıklamada, 2 bin sahipsiz hayvanın yaşayacağı barınağın yapımına başlandığı kaydedilmişti. Açıklamada, Beybağı Mahallesi'nde 17 bin metrekare alan üzerine yapımına başlanan hayvan barınağı inşaatının duvarlarının çevrildiği kaydedilerek, şu bilgilere yer verildi:

"Erzincan'ımızın sessiz sakinlerini burada daha rahat misafir edebilmek, bakımlarını yapabilmek için hayvan hastanesinden mezarlığına kadar her şeyi düşünülmüş bir mekan olarak inşallah hizmete sunacağız. Duvarları çevrili bir vaziyette, yaşam alanlarında daha rahat hareket edebilmeleri için burada çadırlar oluşturulacak ve altında ıslanmadan daha kuru mekanlarda hayatlarını devam ettirecekler. İlgili alanlara padoklar kurularak orada misafir edilecek. Sahipsiz hayvanları 2023 Ocak ayı itibarıyla yeni barınak alanında misafir etmeye başlayacağız. İnşaat ise 2023 yılı içerisinde tamamlanacak." - ERZİNCAN