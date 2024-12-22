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Erzincan'da Güven ve Huzur Uygulaması Yapıldı

Erzincan'da Güven ve Huzur Uygulaması Yapıldı
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Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü tarafından koordineli olarak gerçekleştirilen asayiş uygulamasında, vatandaşların güvenliği için GBT sorguları yapıldı ve çeşitli yerler denetlendi.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde il merkezinde asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Erzincan'da polis ekipleri tarafından, vatandaşların huzur ve güven ortamında hayatlarını sürdürmelerini sağlamak için alınan tedbirler kapsamında güven ve huzur uygulaması belirli periyotlarda gerçekleştiriliyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması maksadıyla gerçekleştirilen uygulama çerçevesinde şahısların GBT sorgusu yapıldı. Araç, park ve bahçe, işyerleri denetlendi.

Yapılan denetim ve uygulamaların aralıksız devam edeceği bildirildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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