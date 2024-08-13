Üye Girişi
Haberler

Erzincan'da Güven ve Huzur Uygulaması Gerçekleştirildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan'da polis ekipleri tarafından, vatandaşların huzur ve güven ortamında hayatlarını sürdürmelerini sağlamak için alınan tedbirler kapsamında güven ve huzur uygulaması gerçekleştirildi. Uygulama çerçevesinde şahısların GBT sorgusu yapıldı ve araç, park ve bahçe, işyerleri denetlendi. Denetim ve uygulamaların aralıksız devam edeceği bildirildi.

Erzincan'da polis ekipleri tarafından, vatandaşların huzur ve güven ortamında hayatlarını sürdürmelerini sağlamak için alınan tedbirler kapsamında güven ve huzur uygulaması belirli periyotlarda gerçekleştiriliyor.

Erzincan'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından güven ve huzur uygulaması gerçekleştirildi. Genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması maksadıyla gerçekleştirilen uygulama çerçevesinde şahısların GBT sorgusu yapıldı. Araç, park ve bahçe, işyerleri denetlendi.

Yapılan denetim ve uygulamaların aralıksız devam edeceği bildirildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

erzincan Bahçe 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
HAMSTER KOMBAT 13 AĞUSTOS GÜNLÜK ŞİFRE KOMBO KARTLARI | Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat nedir? Roblox ne zaman açılacak? 13 Ağustos Salı Roblox bugün açılır mı? Roblox neden engellendi? Eskişehir'de ne oldu? Eskişehir'de çay bahçesinde 5 kişiyi bıçakla yaraladı! Olay ne, ne oldu? Resmi Gazete bugün (13 Ağustos) kararları neler? Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı EXXEN canlı maç izle! (FENERBAHÇE- LILLE) EXXEN spor canlı izle! 13 Ağustos EXXEN kesintisiz, donmadan canlı yayın! 13 Ağustos TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler, filmler var? ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var? FENERBAHÇE- LILLE MAÇI CANLI İZLE || Fenerbahçe- Lille maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? Gaziantep'te deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 13 Ağustos Gaziantep'te nerede deprem oldu? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 13 Ağustos günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Hatay'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 13 Ağustos Hatay'da nerede deprem oldu? Suriye'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 13 Ağustos Suriye'de nerede deprem oldu? MasterChef Tencere Şiş Kebap tarifi! En güzel Tencerede Şiş Kebap tarifi! Tencere Şiş Kebap tarifi nasıl yapılır? Tencerede Şiş Kebap için malzemeler! MasterChef Kağıt Kebabı tarifi! En güzel Kağıt Kebabı tarifi! Kağıt Kebabı tarifi nasıl yapılır? Kağıt Kebabı için malzemeler! MasterChef Fırın Kebabı tarifi! En güzel Fırın Kebabı tarifi! Fırın Kebabı tarifi nasıl yapılır? Fırın Kebabı için malzemeler! MasterChef Simit Kebabı tarifi! En güzel Simit Kebabı tarifi! Simit Kebabı tarifi nasıl yapılır? Simit Kebabı için malzemeler! MasterChef Manisa Kebabı tarifi! En güzel Manisa Kebabı tarifi! Manisa Kebabı tarifi nasıl yapılır? Manisa Kebabı için malzemeler! MasterChef Tokat Kebabı tarifi! En güzel Tokat Kebabı tarifi! Tokat Kebabı tarifi nasıl yapılır? Tokat Kebabı için malzemeler! MasterChef Sakızlı kebap tarifi! En güzel Sakızlı kebap tarifi! Sakızlı kebap tarifi nasıl yapılır? Sakızlı kebap için malzemeler! Eskişehir çay bahçesi bıçaklı saldırgan kim, yakalandı mı, kaç kişiyi bıçakladı? Hatay deprem mi oldu SON DAKİKA? Az önce deprem mi oldu?
title