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Erzincan'da Gümrük Kaçağı Tütün Malzemesi Ele Geçirildi

Erzincan'da Gümrük Kaçağı Tütün Malzemesi Ele Geçirildi
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Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü, gümrük kaçağı tütün malzemesi temin eden bir şahsı yakaladı. Araçta yapılan aramada 27 bin dal doldurulmuş makaron bulundu. Ele geçirilen malzemelerin değeri 70 bin TL olarak belirlendi.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar neticesinde; Erzincan'da faaliyet gösteren tütüncülere gümrük kaçağı malzeme temin eden D.K. isimli şahıs aracı ile birlikte yakalandı. Araçta yapılan arama neticesinde 27 bin dal doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Yapılan açıklamada ele geçirilen malzemelerin gümrüklenmiş piyasa değerinin 70 bin TL olduğu belirtilirken D.K. isimli şahıs hakkında adli tahkikat başlatıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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