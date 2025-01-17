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Erzincan'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 4 Tutuklama

Erzincan'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 4 Tutuklama
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Erzincan polisinin düzenlediği operasyonda göçmen kaçakçılığı suçundan gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı. Yurda yasadışı yollardan giren yabancı uyrukluların yakalanmasının ardından, gözaltına alınan şahıslar adliyeye sevk edildi.

Erzincan polisinin düzenlediği operasyonda göçmen kaçakçılığı suçundan gözaltına alınan 4 kişi sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Erzurum'dan Erzincan'a gelen bir araç içerisinde yurda yasadışı yollardan giren 4 yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Yakalanan yabancı uyruklu şahıslar, haklarında gerekli işlemler yapılmak üzere geri gönderme merkezine gönderildi.

Ayrıca Ö.P, C.Ç, E.D ve A.S. isimli şahıslar göçmen kaçakçılığı suçundan gözaltına alınarak çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Erzincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne gönderildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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