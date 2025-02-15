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Erzincan'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 32 Yabancı Yakalandı

Erzincan'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 32 Yabancı Yakalandı
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Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yapan 32 yabancı uyruklu şahsı yakaladı ve ilgili şahısları geri gönderme merkezine gönderdi. Ayrıca üç kişiye göçmen kaçakçılığı suçundan tutuklama kararı verildi.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda; Erzincan'da 32 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.

Ekiplerce Erzincan'a gelen bir tır ve bir araç içerisinde Türkiye'ye yasadışı yollardan girdiği tespit edilen 32 yabancı uyruklu şahıs, hakkında gerekli işlemlerin yapılması üzere geri gönderme merkezine gönderildi.

Öte yandan E.G., K.U. ve K.B. isimli şahıslar "Göçmen Kaçakçılığı" suçundan gözaltına alınarak, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şahıslar Erzincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne teslim edildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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