Erzincan'da gıdada sıkı denetim: Milyonluk ceza yağdı

Erzincan'da gıdada sıkı denetim: Milyonluk ceza yağdı
2025 yılı boyunca Erzincan'da 2 bin 605 gıda işletmesinde toplam 6 bin 57 denetim yapılırken, mevzuata aykırı faaliyet gösteren 56 işletmeye 4 milyon 62 bin 521 TL idari para cezası uygulandı.

Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nce yapılan denetimlerde 2 bin 605 işletmede toplam 6 bin 57 kontrol gerçekleştirildi.

Denetimler sonucunda mevzuata aykırı faaliyet yürüttüğü belirlenen 2 işletme faaliyetten men edilirken, 56 işletmeye 4 milyon 62 bin 521 TL idari para cezası kesildi. Ayrıca laboratuvar analizine gönderilen 275 gıda numunesinden 13'ünün mevzuata aykırı olduğu tespit edildi. - ERZİNCAN

