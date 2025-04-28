Erzincan'da Gençlerin Bisikletle Tehlikeli Akrobasi Gösterisi

Erzincan'da bisikletle araçların arasında ilerlerken akrobasi hareketler yaparak tek teker üzerine giden gençler trafiği tehlikeye sokuyor.

İki gencin bisikletle trafikte tehlikeli ilerleyişi arkadan gelen bir araç sürücüsü tarafından kaydedildi. Erzincan merkezde kaydedilen görüntüde bisikletle araçların arasından makas atıp ilerleyen ve bisikletin önünü kaldırıp tek teker üzerinde seyreden gençler yaptıklarına aldırış etmeden yollarına devam ettiler. - ERZİNCAN