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Erzincan'da Gençlerin Bisikletle Tehlikeli Akrobasi Gösterisi

Erzincan'da Gençlerin Bisikletle Tehlikeli Akrobasi Gösterisi
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Erzincan'da iki genç, trafiğin ortasında bisikletleriyle tehlikeli akrobasi hareketleri yaparak araçların arasında ilerliyor. Bir sürücü tarafından kaydedilen görüntüler, trafikteki tehlikeyi gözler önüne seriyor.

Erzincan'da bisikletle araçların arasında ilerlerken akrobasi hareketler yaparak tek teker üzerine giden gençler trafiği tehlikeye sokuyor.

İki gencin bisikletle trafikte tehlikeli ilerleyişi arkadan gelen bir araç sürücüsü tarafından kaydedildi. Erzincan merkezde kaydedilen görüntüde bisikletle araçların arasından makas atıp ilerleyen ve bisikletin önünü kaldırıp tek teker üzerinde seyreden gençler yaptıklarına aldırış etmeden yollarına devam ettiler. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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