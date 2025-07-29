Erzincan'da Genç Kadın Apartmandan Düşerek Ağır Yaralandı

Erzincan'da bir apartmanın üçüncü katından düşen 23 yaşındaki genç kadın ağır yaralandı.

Olay, Halitpaşa Mahallesi 1272. sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 23 yaşındaki bedensel ve zihinsel engelli Aynur Ö., apartmanın üçüncü katından aşağı düştü. Ailesinin durumu fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralı halde bulunan Aynur Ö., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan genç kadının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Olayın ardından polis ekipleri incelemede bulundu. - ERZİNCAN