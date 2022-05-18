Trakya'da geçen yıl 4 bin 373 ölümlü yaralamalı trafik kazası meydana geldi - Haberler

Trakya'da geçen yıl 4 bin 373 ölümlü yaralamalı trafik kazası meydana geldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Edirne Bölge Müdürlüğü 2021 yılına ilişkin ölümlü, yaralamalı kaza istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, geçen yıl meydana gelen trafik kazası sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 20,59 artışla 1 milyon 186 bin 353'e yükseldi. Söz konusu kazaların 998 bin 390'ı hasarlı, 187 bin 963'ü ise ölümlü yaralanmalı trafik kazalarından oluştu.

Yıl içerisinde meydana gelen ölümlü yaralanmalı trafik kazalarının yüzde 78,6'sı yerleşim yeri içinde, yüzde 21,4'ü ise yerleşim yeri dışında meydana geldi.

Trafik kazalarında 5 bin 362 kişi hayatını kaybederken 274 bin 615 kişi yaralandı. Türkiye'de geçen yıl meydana gelen 187 bin 963 ölümlü yaralanmalı trafik kazasında 2 bin 421 kişi kaza yerinde, 2 bin 941 kişi ise yaralanıp sağlık kuruluşlarına sevk edildikten sonra kazanın sebep ve tesiriyle 30 gün içinde hayatını kaybetti. Ölümlerin yüzde 49,3'ü, yaralanmaların yüzde 72'si yerleşim yeri içinde gerçekleşirken ölümlerin yüzde 50,7'si yaralanmaların ise yüzde 28'i yerleşim yeri dışında oldu.

Türkiye'de 2021'de Kovid-19 salgını etkisinde geçen 2020'e göre trafikteki motorlu kara taşıtı sayısı yüzde 4,6, toplam kaza sayısı yüzde 20,59, ölümlü yaralanmalı kaza sayısı yüzde 25,1, hasarlı kaza sayısı yüzde 19,8, toplam ölü sayısı yüzde 10,2 ve yaralı sayısı yüzde 21,4 arttı.

Türkiye'de 1000 taşıt başına 7,4 ölümlü yaralanmalı trafik kazası meydana geldi. İllere göre ölümlü yaralanmalı kaza sayıları incelendiğinde 1000 taşıt başına en fazla ölümlü yaralanmalı kaza Bingöl'de en az İstanbul'da gerçekleşti.

Edirne'de ise 931 ölümlü yaralanmalı trafik kazası meydana geldi.

Tekirdağ'da 2 bin 545, Kırklareli'de ise 897 ölümlü yaralanmalı trafik kazası oldu.