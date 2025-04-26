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Erzincan'da Firari Hükümlü Yakalandı

Erzincan'da Firari Hükümlü Yakalandı
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Erzincan'da 27 gündür aranan ve hakkında 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan C. K. isimli şahıs, polis ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı.

Erzincan'da polis ekipleri, hakkında 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüyü yakaladı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince 27 gündür aranan C. K. isimli şahıs yakalandı. Şahsın "Kasten yaralama" ve "Hırsızlık" suçlarından kesinleşmiş 18 yıl hapis cezası ile arandığı tespit edildi. C. K. isimli şahıs tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne teslim edildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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