Erzincan'da Feci Trafik Kazası: 3 Yaralı

Erzincan'da Feci Trafik Kazası: 3 Yaralı
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Erzincan'da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir otomobil, kaçış yolu bulamayarak 150 metre sürüklendikten sonra bir ağacı kökünden sökerek takla attı. Olayda 3 kişi yaralandı.

Erzincan'da feci trafik kazasında otomobil ağacı kökünden söktü, takla atarak durabildi. Kazada 3 kişi yaralandı.

Erzincan Yavuz Selim Mahallesi'nde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Araçlardan biri çarpışmanın etkisiyle 150 metre sürüklenip ağacı kökünden sökerek takla attı.

Erzincan'ın Yavuz Selim Mahallesi Ergenekon Bulvarı üzerinde gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

M.Y. yönetimindeki 24 DR 888 plakalı araç ile S.K. idaresindeki 35 BEF 537 plakalı otomobil Ergenekon Caddesi üzerinde çarpıştı. Kazanın etkisiyle M.Y.'nin kullandığı araç kontrolden çıkarak yaklaşık 150 metre sürüklendi. Hızını alamayan araç, bir ağacı kökünden söktükten sonra takla atarak durabildi.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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