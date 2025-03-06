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Erzincan'da 'Evlilik Kredisi' Dolandırıcılığına Dikkat

Erzincan'da 'Evlilik Kredisi' Dolandırıcılığına Dikkat
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Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, 'Evlilik Kredisi' adı altında dolandırıcılık girişimlerine karşı uyarılarda bulundu. Resmi siteler dışında başvuru yapılmaması ve kişisel bilgilerin korunması gerektiği vurgulandı.

Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden "Evlilik Kredisi" ismi kullanılarak yapılan dolandırıcılık girişimlerine karşı uyarılarda bulunuldu.

İl müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda son günlerde "Evlilik Kredisi" ismi kullanılarak vatandaşları dolandırmaya yönelik girişimler tespit edildiği kaydedildi.

Paylaşımda dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olunması yönünde uyarılarda bulunularak şu ifadelere yer verildi:

"Son günlerde evlilik kredisi ismi kullanılarak vatandaşlarımızı dolandırmaya yönelik girişimler tespit edilmektedir.

Resmi siteler haricinde herhangi bir link üzerinden başvuru kesinlikle yapılmamaktadır! Evlilik kredisine başvuru veya kredinin ödeme aşamasında herhangi bir ücret talep edilmemektedir. Lütfen kişisel bilgilerinizi koruyun, dolandırıcılara karşı dikkatli olun. Bakanlığımızca bu tip tüm dolandırıcılık faaliyetlerine karşı hukuki süreç başlatılmaktadır." - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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