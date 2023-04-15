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Erzincan'da ev yangını

Erzincan'da ev yangını

3. Sayfa Haberleri

Erzincan'da bir evde çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle fazla büyümeden kontrol altına alındı.

Erzincan'da bir evde çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle fazla büyümeden kontrol altına alındı.

Olay, gece saatlerinde Erzincan Merkez İnönü Mahallesi 18 sokak üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, evde kimsenin bulunmadığı sırada çatıda henüz bilinmeyen nedenden ötürü yangın çıktı. Çatıda başlayan yangın kısa sürede evin içini çevreledi. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 1 saatlik bir çalışma sonucu kontrol altına alınarak soğutma çalışması yapıldı.

Yangında maddi hasar oluşurken evde bulunan eşyalar kullanılamaz hale geldi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Erzincan Merkez Erzincan İtfaiye 3. Sayfa Haberler

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