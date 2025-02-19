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Erzincan'da Esnaf Arasında Kavga Anbean Güvenlik Kamerasında

Erzincan'da Esnaf Arasında Kavga Anbean Güvenlik Kamerasında
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Erzincan merkezde iki esnaf arasında çıkan tekme tokatlı kavga güvenlik kameralarına yansıdı. Çevredeki vatandaşlar kavgaya müdahale etti.

Erzincan'da esnaf iki kişi arasında meydana gelen tekme, tokatlı, demirlerin de kullanıldığı kavga güvenlik kamerasına an be an yansıdı.

Olay Erzincan merkezde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sokak üzerinde esnaf iki kişi arasında başlayan tartışma tekme tokatlı kavgaya dönüştü. Birbirlerini darp eden şahıslara çevreden yetişip araya giren vatandaşlar müdahale etti.

Yaşanan kavga anı güvenlik kamerasına yansıdı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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